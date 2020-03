Rimini. Raccolta fondi contro Covid-19 

Raccolta fondi contro Covid-19

Tutta la tribù con AUSL Romagna

contro COVID-19

Raccolta fondi in Team! Bellaria Film Festival grazie a Corvino Produzioni propone

Questo il nome della raccolta fondi lanciata sulla piattaforma Gofundme.com da Andrea Pari, insegnante di Gatteo Mare e regista del documentario “La tribù de falàsch”, per aiutare gli ospedali e il personale sanitario della Romagna a far fronte all’emergenza sanitaria in atto. All’iniziativa si sono uniti i professionisti, e con loro le protagoniste ultranovantenni, che hanno collaborato al film presentato in

anteprima al Bellaria Film Festival nel 2019. La campagna solidale riprende un antico detto africano attorno al quale gravita il messaggio centrale del documentario:

“Per crescere un bambino ci vuole un’intera tribù”.

Con il medesimo spirito comunitario si vuole quindi passare dallo schermo alla realtà invitando le persone a dare un piccolo contributo per una causa che riguarda “tutta la tribù”. Il ricavato sarà interamente destinato a AUSL della Romagna per far fronte all’Emergenza Sanitaria Coronavirus.

Per donazioni cliccare al seguente link:

https://www.gofundme.com/f/ tutta-la-tribu-con-ausl- romagna-contro-covid19

Come ringraziamento, venerdì 3 aprile alle ore 21

il Bellaria Film Festival trasmetterà in streaming il documentario

“La tribù de falàsch”.

Protagonisti del film sono gli anziani, primi abitanti di Gatteo Mare,

che ripercorrono la nascita e le vicissitudini del territorio

sulle rive del fiume Rubicone dal primo al secondo Dopoguerra.

Il documentario verrà caricato la sera stessa sul canale Vimeo del Teatro Astra e poi condiviso sulla pagina facebook del Festival,

rimanendo disponibile e gratuito fino al 5 aprile.

Per informazioni sul documentario:

https://www.facebook.com/ latribudefalaschfilm

Vi chiediamo di unirvi alla nostra tribù, perché il contributo

di ognuno di noi è, oggi più che mai, fondamentale!