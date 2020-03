Rimini. Rifondazione Comunista: “Ridurre il costo degli affitti residenziali”

Accogliamo con favore la nuova ordinanza regionale che, seppur in ritardo, blocca la produzione di beni non essenziali e mette in sicurezza la salute pubblica. Quel provvedimento va esteso a tutta la regione e tutto il paese, non prestando ascolto agli appelli miopi di imprenditori, associazioni datoriali incapaci di vedere oltre il proprio naso. Sono le stesse associazioni di categoria talmente incapaci di leggere la realtà in divenire, che hanno promosso per anni un modello di crescita insostenibile fatto di consumo del suolo per realizzare aree produttive fatte oggi di capannoni sfitti. Leggiamo di appelli di sindaci ed assessori verso i proprietari di immobili destinati ad attività commerciali affinché riducano i canoni di affitto. Chiediamo agli stessi sindaci ed amministratori di produrre un appello analogo, predisponendo gli strumenti amministrativi necessari, anche ai proprietari di case ed appartamenti per ridurre il costo degli affitti residenziali. Oggi più che mai è impellente una delibera che blocchi gli sfratti e che incentivi il calmieramento dei canoni per famiglie e lavoratori che, nelle prossime settimane, vedranno brutalmente ridotta la propria capacità di produrre reddito.

c.s. segreteria provinciale del PRC Rimini