Rimini. Rimini – ABC Smart Working: l’incubatore PerEvolvere in Rete lancia un laboratorio online per aiutare imprenditori e professionisti a trovare soluzioni per rimanere vicini ai propri clienti

ABC Smart Working: l’incubatore PerEvolvere in Rete lancia un laboratorio online per aiutare imprenditori e professionisti a trovare soluzioni per rimanere vicini ai propri clienti

***

Smart working: tanti gli imprenditori, professionisti e dipendenti che si sono dovuti abituare in fretta alla rivoluzione in atto nel mondo del lavoro a causa delle limitazioni legate al Coronavirus. “Da dove comincio?”; “Avrò ancora i miei clienti quando tutto questo sarà finito?”; “Come mai faccio la metà di quello che facevo prima?”; “Esiste un modo sicuro per rimanere vicino ai miei clienti anche a distanza?”; queste sono alcune delle domande che si pone chi nelle ultime settimane si è affacciato per le prima volta al lavoro a distanza.

Consapevole che da un momento di crisi possono nascere opportunità di cambiamento, lo staff di PerEvolvere in Rete, l’incubatore privato per aziende e professionisti con sede a Coriano (Rimini), ha lanciato nei giorni scorsi ‘ABC Smart working’, un laboratorio online che ha coinvolto diverse decine di persone in tutta la Penisola.

Quattro ore di lezione in diretta streaming con il coordinamento di Francesca Gammicchia, direttrice dell’incubatore PerEvolvere in Rete, esperta di comunicazione efficace per visionari e team leader. Diversi gli argomenti trattati: cosa fare e cosa non fare a casa (ad esempio: ridefinire i propri spazi ed i propri equilibri in casa; comunicare le nuove esigenze agli altri in casa senza litigare, l’importanza di areare i locali); come aiutare i dipendenti a lavorare da casa e mantenere il team coeso.

Al laboratorio hanno preso parte, con la loro testimonianza, alcuni esperti: Paola Aronne, fondatrice e presidente di Resilienza Territoriale, ideatrice di PerEvolvere in Rete e consulente di resilienza per le imprese, ha parlato di “rischi ed opportunità per la piccola impresa”; Angela Lombardo, consulente strategica per il negozio fisico, si è soffermata sulle “opportunità nel settore alimentare e in quello non”, mentre Antonio Lipari, formatore e fondatore dell’Accademia del professionista, ha fornito alcuni utili suggerimenti e indicazioni per lo smartworker. Il dott. Andrea Frassinetti, medico chirurgo specialista in Fisioterapia, esperto in Omeopatia, Auricoloterapia, Ossigeno-ozonoterapia, ha dato dei consigli su postura, esercizi, gestione dello stress per chi lavora da casa.

Sull’importanza di areare gli ambienti in modo corretto era invece incentrato l’intervento di Andrea Rotta, esperto in smarthome e di aria sana, pulita e salubre. Preziosa la testimonianza dell’ingegnere informatico Roberto Franchini, “felicemente smart dal 2015”, che ha trattato alcune tematiche come alimentazione, buone abitudini, metodologia agile e riunioni con il gruppo di lavoro.

Davide Venturi, imprenditore del settore edile e mentore di PerEvolvere, ha parlato di come creare e coltivare le proprie reti di partner rimanendo a casa. “Feng shui per creare armonia nello spazio-casa” era invece il titolo dell’approfondimento a cura di Giusy Tanci, esperta di space harmony design. Spazio anche a Roberto Caporale, general manager di Bizcom.it e titolare di Coworking Ancona Officina Business, e ai chiarimenti normativi dell’avvocato Pietro Maria Di Giovanni, avvocato cassazionista, giurista d’impresa.

Il commento di Paola Aronne: “Gli imprenditori stanno dando prova di una grande capacità di adattamento in un momento storico non certo facile per il tessuto economico locale e nazionale. In tanti hanno capito che le trasformazioni – tecnologiche e non solo – possono diventare nuove opportunità di business e di crescita, a patto di avere gli strumenti e le competenze umane per saperle cogliere al meglio. L’incubatore PerEvolvere in Rete è da sempre al fianco dei piccoli imprenditori e dei professionisti che vogliono cavalcare il cambiamento e non semplicemente subirlo. E’ così che è nata l’idea di ABC Smart Working, il primo di una serie di appuntamenti virtuali con cui vogliamo portare valore all’interno delle aziende di tutta Italia”.