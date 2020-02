Ruba felpa da 100 euro ma viene subito preso dai Carabinieri. E’ finito così in manette un 50/nne originario della provincia di Belluno, da anni residente nel riminese, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. L’uomo, è stato sorpreso dai militari dell’Arma in un noto negozio subito dopo aver asportato, dopo aver rimosso il dispositivo di antitaccheggio, una felpa del valore di circa 100 euro.