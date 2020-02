37enne arrestato per il furto di un furgone dai carabinieri di Novafeltria. A seguito delle puntuali indagini il sogggetto è stato prontamente individuato: avrebbe spiegato ai militari di avere semplicemente preso in prestito il mezzo per andare a divertirsi in riviera. Una volta recuperato il veicolo è stato restituito ai legittimi proprietari.