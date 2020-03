Tra i denunciati per non avere ottemperato alle misure anti Covid figura una 57enne sammarinese: è stata pizzicatoa dai Carabinieri di Novafeltria mentre ieri notte tornava in Repubblica dopo essere stata a fare visita al compagno italiano. Stesso destino per una coppia di sammarinesi 52enni che ieri pomeriggio, in località Torello, ha dichiarato ai militari di voler trascorrere una settimana nella casa di campagna tra le colline di San Leo.