Rimini. Scuse su scuse per uscire: raffica di denunce, tra chi esce per fare due chiacchiere e chi per ascoltare musica

I Carabinieri di Novafeltria stanno intensificando l’attività di controllo del territorio anche in funzione del rispetto delle disposizioni preventive “anti Covid-19”, con posti di controllo in tutto il territorio, sottoponendo a verifica delle condizioni per lo spostamento numerosi automobilisti, controllando anche tutti i luoghi dove possono verificarsi assembramenti di persone.

Dal pomeriggio di ieri sono state controllate 52 persone e 21 esercizi, 8 sono state le persone denunciate per “inosservanza delle disposizioni dell’autorità” in riferimento al rispetto del Decreto del P.C.M. del 9 marzo e successive modifiche.

In particolare, nella giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Novafeltria, i Carabinieri hanno denunciato:

· due 20enni e un 29enne marocchini ma residenti a San Leo, i quali, nel tardo pomeriggio del 20 marzo 2020, sono stati passati a controlli nel centro abitato leontino, mentre a bordo di due autovetture affiancate l’una all’altra, si intrattenevano ascoltando musica ad alto volume. Nel corso del controllo queste persone hanno riferito agli agenti di essere usciti di casa per fare due chiacchiere ed ascoltare un po’ di musica in compagnia perché in casa si annoiavano, giustificazione senza alcun dubbio non prevista dalle recenti disposizioni legislative.

· un 23enne e una 52enne di Pennabilli, controllati nella mattina del 21 marzo 2020 a Secchiano di Novafeltria mentre a bordo della loro autovettura, rientravano da San Marino dopo aver fatto rifornimento di carburante, riferendo come giustificazione il minor costo di esso rispetto a quello acquistabile nel riminese.

­I Carabinieri della Stazione di Villa Verucchio hanno denunciato all’A.G. di Rimini:

· una 49enne residente a Santarcangelo di Romagna, controllata ieri sera a Villa Verucchio, a piedi con il proprio cane al guinzaglio a quasi 5 km dalla propria abitazione, adducendo come giustificazione di essersi allontanata da casa per i bisogni dell’animale;

· un 51enne di Poggio Torriana che, controllato stamattina lontano dalla propria abitazione, ha dichiarato di essersi recato in quel luogo per ammirare meglio il paesaggio, essendo quest’ultimo più in alto rispetto alla sua abitazione.

· un 38enne ghanese residente a Verucchio, controllato questa mattina mentre, seduto su una panchina pubblica di Verucchio, parecchio distante da casa, sorseggiava una birra, senza essere in grado di fornire alcun valido motivo che potesse giustificare la sua uscita mattutina;

I Carabinieri della Stazione di Pennabilli hanno denunciato all’A.G. di Rimini:

· un 26enne di Pennabilli, partito da casa e fermato alle porte di Novafeltria prima che si recasse in attività commerciale per acquistare semplici prodotti alimentari, reperibili senza problemi anche negli esercizi presenti nel suo territorio adducendo come scusa il minor costo dei prodotti.