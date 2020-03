Carabinieri in azione per un assembramento di persone nel giardino della chiesa ortodossa dove un gruppo di donne si era radunata all’aperto per seguire su un tablet, in diretta streaming, la messa che veniva celebrata all’interno della parrocchia. Al termine degli accertamenti i militari hanno denunciato le 6 donne che stavano pregando per inosservanza al provvedimento della autorità in materia di contenimento del Covid-19.