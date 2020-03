Rimini. “Sei Di Rimini Se”: la nascita di un brand

“Sei Di Rimini Se” nasce nel 2014 quasi per caso, durante un brainstorming e il guizzo di Marco Eletto.

La volontà era quella di unire, di creare un’agorà virtuale ove parlare in dialetto, scambiarsi due ricette o anche fare del passaparola utile (si pensi a tutti i cani, i gatti o i mazzi di chiavi smarriti e ritrovati…).

Inaspettatamente il gruppo è cresciuto, divenendo una community forte sia online che nella vita reale che Eletto è riuscito a “coccolare” nonostante i forti numeri.

Non più consigli da “bar”: ad oggi gli argomenti trattati sono vari e poliedrici.

I post “amarcord” degli anziani o dei turisti dilungo corso, pieni di emozioni; i feedback dei più giovani, che spesso attingono nel cercare informazioni utili a un’eventuale vacanza o trasferimento.

Dal “blu dipinto di blu Facebook” si è giunti agli incontri e a una forma di aggregazione sociale nelle sua accezione più bella.

Tutto questo subbuglio ha portato a gadget e partnership con terze parti volte a raggiungere i cuori – e, stavolta, anche la tavola – di tutti nel modo più romantico ed eco-sostenibile possibile.

Questa è stata la spontanea evoluzione della connessione di due realtà riminesi molto forti: la piadina, cibo romagnolo e riminese per eccellenza, noto nel Belpaese e anche oltre i confini tricolori! E, dall’altra parte, un’icona della “riminesità”, il gruppo “Sei di Rimini Se”.

Di cosa stiamo parlando? Della nostra piadina!

La piadina di Sei di Rimini se… è il frutto naturale di questa evoluzione. È un alimento sfizioso, versatile, facile da trasportare, da conservare e da cucinare, farcendolo come meglio si crede o utilizzandola per accompagnare il proprio pasto.

Perfetto per uno spuntino veloce, come regalo agli amici lontani o ai colleghi di lavoro…

Non potevamo optare per simbolo migliore di questo. Un piatto tipico della cultura e della cucina romagnola, da sempre cucinato con amore dalle azdore e che vogliamo riproporvi nella maniera più fedele possibile. Questo spiega la cura con cui abbiamo scelto il nostro partner in questa avventura.

L’angolo della piada

Nell’attuare questo progetto abbiamo incontrato il favore di un produttore, “L’angolo della piada” di Riccione che ha abbracciato la nostra idea, lasciandoci a nostra volta soddisfatti e stupiti dalla bontà dei suoi alimenti e dalla serietà con cui lavorano.

Noi, pertanto, siamo ben lieti di averlo come partner perché ci teniamo a fare le cose per bene.

Dicono di loro, ad esempio:

Essendo un’azienda attenta alla qualità del prodotto e alla conservazione delle tradizioni del territorio romagnolo, A.D.P. Srl fa parte del Consorzio di tutela della Piadina Romagnola IGP. La mission aziendale è quella di creare un prodotto dalle qualità distintive.

IGP

L’IGP è una postilla tanto breve quanto importante e sta per indicazione geografica protetta

Trattasi di un “bollino” attribuito dall’Unione Europea a una determinata categoria di prodotti agroalimentari per i quali l’origine geografica è determinante in merito alla reputazione o a date qualità e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione si tiene in un’area geografica determinata.

Per l’ottenimento dell’IGP sono previste delle regole produttive ferree contenute nel disciplinare di produzione il cui rispetto è garantito da un apposito organismo di controllo.

Ecosostenibilità

Sei di Rimini Se… ha deciso di supportare in questo disegno anche un altro progetto che sta prendendo piede per le vie di Rimini. Sia perché crede in questa iniziativa e sia perché, soprattutto di questi tempi, abbiamo ritenuto doveroso abbracciare anche una politica ecosostenibile.

Siamo una community legata al territorio, abbiamo creato un prodotto IGP: non potremmo mai andare contro le necessità di madre terra… – Marco Eletto

Abbiamo pertanto incluso anche un bizzarro sistema di distribuzione: Ecobike messengers… un rivoluzionario sistema di trasporto su bici!

Adriano, CEO e fondatore di questa piccola start up, ha creato una flotta di biciclette – due normali, due trike e due vele – con cui effettuare consegne tra privati o, anche, tra aziende e privati.

Armati di buona volontà e buone gambe, questi ragazzi hanno creato un sistema preciso al millimetro per soddisfare le esigenze di chi volesse consegnare il proprio prodotto ai clienti o di chi, invece, non abbia la possibilità di muoversi – si pensi banalmente alla spesa o ai farmaci -.

O, ancora, di chi volesse fare shopping in santa pace senza trasportare tante buste, lasciandole in “deposito” e facendosele recapitare magari in hotel!

Come e dove trovare la nostra Piada

La piadina di Sei di Rimini Se… è già in produzione.

La troverete sia nella grande distribuzione che nelle piccole botteghe, oppure ve la portiamo direttamente a casa in bici!

Buon appetito e… come si direbbe a Rimini: “As videm“!