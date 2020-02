Rimini. SGR: PRIVILEGIARE I CANALI DI CONTATTO TELEFONICI E ONLINE, ACCEDERE AGLI SPORTELLI SOLO IN CASI DI NECESSITA’ URGENTI’

Rimini, 25 febbraio 2020 – Per tutelare la salute dei propri Clienti, Dipendenti e della Comunità in generale, al fine di prevenire il rischio di contagio da coronavirus, SGR invita la clientela a privilegiare i canali di contatto telefonici e online, accedendo agli sportelli, che comunque sono regolarmente aperti e operativi per lo svolgimento di tutte le attività, solo in caso di necessità.

L’azienda si è attivata costituendo un gruppo di lavoro per prendere in considerazione le diverse misure di prevenzione da mettere in atto. A tutto il personale dipendente sono state distribuite le indicazioni del Ministero della Salute ed è stato raccomandato, come per qualsiasi sindrome influenzale, di non presentarsi al lavoro in presenza di sintomi e di fare riferimento al proprio medico di famiglia.

All’occorrenza, in presenza di sintomi previsti dalle stesse indicazioni, saranno messe a disposizione del personale che svolge attività di sportello a stretto contatto con il pubblico o di attività tecnica presso il domicilio dei clienti le mascherine.

Per quanto riguarda la pulizia dei locali, con particolare attenzione a quelli aperti al pubblico, l’azienda ha dato disposizione alle imprese di pulizie esterne perché seguano quanto raccomandato dal Ministero della Salute.

Infine, è stato consigliato di ridurre al necessario gli spostamenti e gli incontri di lavoro, favorendo l’utilizzo di strumenti informatici quali conferenze in remoto.