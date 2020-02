Rimini. Si apre il processo alla escort di lusso. Ma i soldi che teneva a San Marino sono volati via

Si apre il processo che vede alla sbarra una escort milionaria di origine bulgara per omessa dichiarazione dei redditi. Secondo l’accusa avrebbe fatto sparire 5 milioni di euro. La Finanza aveva scoperto che la maggior parte dei soldi era stato depositato in alcune banche del Titano. Tutto era nato da un cliente che l’aveva accusata di averle rubato 100 euro. Finita sul banco degli imputati era stata lei stessa a darsi la zappa sui piedi sventolando al giudice il suo cospicuo conto corrente e spiegando quindi che non aveva certo bisogno di quella miseria. Da lì i controlli. Ma i soldi ormai sono volati via.