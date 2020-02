Rimini. Soccorre motociclista e si ritrova indagato per omicidio stradale: prosciolto

Finisce l’incubo per un autista di autobus che si era ritrovato indagato per omicidio stradale. L’incidente si era verificato il 26 giugno del 2017: in via Montescudo un 40enne in sella ad una moto aveva trovato la morte dopo essere finito a terra. Il primo a soccorrerlo era stato proprio l’autista del bus, un 61enne riminese, che viaggiava dietro il centauro, a una distanza di circa 100 metri. Da soccorritore però era finito indagato per quell’incidente. Il giudice ha deciso per il proscioglimento dopo la perizia sull’auto e dopo avere vagliato tutti quanti gli atti.