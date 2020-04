Ieri mattina intorno a mezzogiorno solo nell’area del parco Cervi erano state già una trentina le multe fatte ad altrettante persone dalla Polizia. “Non lo sapevo che i parchi erano chiusi, devono metterci dei cartelli”: hanno risposto un po’ tutti in questa maniera. Complice il sole e la domenica delle palme in tanti si sono sentiti di farsi la passeggiata, nonostante i divieti. Risultato? Multe dai 400 euro in su.