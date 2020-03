Rimini. Spacca i denti a un giovane poi ubriaco cade dalle scale: trasferito al Bufalini

18enne era in centro storico per festeggiare il compleanno quando per futili motivi e dopo avere alzato un il gomito ha avuto un alterco con un 21enne per poi aggredirlo all’improvviso. Il 18enne, armato con una cassa bluetooth per ascoltare la musica, ha tirato l’accessorio in faccia all’altro giovane facendogli saltare i denti. Sul posto la polizia di Stato. Alla vista delle divise l’aggressore ha cominciato a correre ma essendo ubriaco è caduto dalla scale di palazzo Garampi sbattendo violentemente la testa a terra. Sul posto è stato così chiesto l’intervento del 118 e il ragazzo è stato trasferito d’urgenza al “Bufalini” di Cesena. Non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato altresì denunciato per l’aggressione.