Rimini. Tenta di rubare all’interno delle auto parcheggiate: denunciato dalle Volanti

Stanotte, da una traversa della Via Mantova, giungeva una telefonata al 112 che segnalava una persona che stava tentando di forzare gli autoveicoli in sosta.

Un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Rimini, repentinamente, si recava sul posto e, in una città completamente deserta, individuava un soggetto di sesso maschile che tentava di nascondersi tra due edifici.

Subito fermato, l’uomo veniva identificato per K.M., cittadino extracomunitario, di cittadinanza marocchina, classe 1988.

Dalla ricostruzione dei fatti, effettuata anche grazie alla collaborazione di alcuni cittadini, si appurava che, poco prima dell’arrivo della Volante, l’uomo aveva tentato di forzare alcuni veicoli parcheggiati lungo la Via Nervi, senza tuttavia riuscire nel suo maldestro tentativo.

La Polizia lo ha denunciato in stato di libertà per il tentativo di furto, e per il fatto che, pochi mesi fa, era stato espulso dal Paese e non aveva ottemperato all’Ordine di Allontanamento, permanento sul territorio italiano in stato di clandestinità.

Il soggetto è stato altresì contravvenzionato per non aver rispettato le norme sul contenimento del Virus Covid-19.