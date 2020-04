Rimini. Un aiuto concreto alle aziende per il dopo Covid

“AVVISO IMPORTANTE”Per tutti i professionisti e attività commerciali in RomagnaAbbiamo deciso di aiutare le aziende sia durante che dopo l’emergenza Covid, offrendo GRATUITAMENTE visibilità sul nostro portale per tre mesi.Anche noi siamo lavoratori colpiti da questo momento, perciò abbiamo pensato di dare un contributo a modo nostro!Qui potrete trovare le informazioni necessarie per l’iscrizione: https://www.seidiriminise.it/pacchetti Il nostro portale ha una gran presa sul territorio, perché non sfruttarla!Cordialmente, lo staff di Sei di Rimini Se #RICOMINCIODALLAROMAGNA