Rimini. Un esame del sangue per sapere se si è stati contagiati dal Covid: boom di richieste

Nuovo test sul sangue consentirà di verificare se c’è stato o meno contatto con il coronavirus e permetterà in poco tempo di comprendere se sono stati contagiati senza la necessità di fare il tampone. E’ il test ematico, da effettuare con un semplice prelievo di sangue e l’Ausl Romagna comincerà a usarlo sul personale sanitario già da domani. Il poliambulatorio Rimedical di Santarcangelo ha già acquistato i primi 500 kit per altrettanti test del sangue ma chi si è già prenotato- in tantissimi – dovrà attendere metà aprile, quando si partirà con l’effettuazione dei test su appuntamento. Anche altri poliambulatori di Rimini sono pronti a partire con il test.