Rimini. Una lettera per i nonni

Un membro della Ass. FPI Rimini che lavora in ospedale ci ha proposto di fare partire un’ iniziativa in seguito a questo racconto:

“oggi una paziente mi ha chiesto di leggerle la letterina del nipotino, una letterina fatta di cuoricini, piccole frasi di non mollare mai per potersi riabbracciare..ma la paziente affianco non aveva nipotini e niente letterine.. sarebbe fantastico una raccolta di lettere virtuali o reali di tutti i ragazzi che sono a casa per l’incitamento a non mollare a tutti i nonni che stanno lottando in ospedale..noi infermieri le leggeremo!”

Nasce così l’iniziativa UNA LETTERA PER I NONNI:

Forse le parole da sole non possono curare; forse davanti ad una situazione come questa le parole ci vengono meno; forse, però, proprio in questo momento di difficoltà le parole sono tra le poche cose che possiamo usare per dare il nostro contributo.

Le parole possono avere più potere di quello che pensiamo. Possono far sentire meno soli, possono dare coraggio e possono portare speranza.

Nasce da questo il desiderio di portare le vostre parole a chi in questo momento ne ha più bisogno.

Per questo invitiamo chiunque ne sentisse il desiderio a scrivere un piccolo pensiero, una frase o una dedica e ad inviarlo alla mail: unaletteraperilnonno@fpirimini.it

Queste lettere verranno poi stampate, consegnate e lette alle persone che ora stanno lottando in ospedale.

Ricordiamoci sempre che un piccolo sforzo per noi può rappresentare un grande aiuto per qualcun’altro.

Grazie

www.fpirimini.it