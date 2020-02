Rimini. Va a giocare a calcetto e gli rubano il cellulare. Ma non avevano fatto i conti coi carabinieri…

Partita di calcetto con gli amici. Purtroppo dopo i sorrisi è subentrata la rabbia quando l’uomo ha fatto rientro negli spogliatoi non ritrovando più il suo cellulare. Ha fatto denuncia e pensava di non ritrovarlo più. I carabinieri invece sono sta caparbi. In un primo momento erano state subito sequestrate le telecamere del servizio di video sorveglianza, ma non erano state in grado di risalire all’autore. Ulteriori indagini tuttavia hanno portato i militari ad eseguire una perquisizione a Villa Verucchio a casa di un carrozziere di 36 anni, di origine marocchina che proprio nella sua abitazione aveva il telefonino incriminato. Senza flagranza e ulteriori prove è stato possibile denunciarlo per ricettazione mentre il cellulare è stato restituito al proprietario.