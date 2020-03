Rimini. Vanno a giocare a beach volley in spiaggia: sei riminesi denunciati

Hanno ben pensato di farsi complice il sole e la temperatura gradevole una bella partitella a beach volley tra amici sulla spiaggia di Rimini. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno dato il fischio finale e denunciato tutti e sei i giocatori. A finire nei guai un gruppo di riminesi tra i 26 e i 42 anni che si è ritrovato su un campo del lungomare Tintori dando il via alla partita. I carabinieri dopo aver identificato tutti i presenti e rilevato che non erano intenti a un’attività improrogabile li hanno denunciati per inosservanza del provvedimento per contrastare il coronavirus.