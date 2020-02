Rimini. Vasco Rossi al Novelli, ecco le date

Vasco Rossi aveva ufficializzato la notizia sul suo profilo “Instragram”: “torno a Rimini a preparare il prossimo tour estivo”. Ora arriva pure le date. Per le prove del concerto è stato scelto il Teatro Novelli e il palcoscenico di marina centro è stato prenotato dal 13 maggio al 2 giugno. Sono cinque le date estive di Vasco Rossi: si comincia a Firenze per Firenze Rocks alla Visarno Arena il 10 giugno e, a seguire, a Milano per I-Days al Vasco Rossi in tour Prove al teatro Novelli dal 13 maggio al 2 giugno Milano innovation district dell’area Expo il 15 giugno, a Roma per il Roma Rock Festival al Circo Massimo il 19 e 20 giugno, a Imola all’autodromo il 26 giugno.