Rimini. Verso blindatura della provincia di Rimini: il sindaco di Morciano anticipa cosa accadrà

IN ATTESA DI AVERE IL DECRETO FIRMATO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SI RIPORTANO ALCUNE DELLE RICHIESTE POSTE AL PRESIDENTE DAL TAVOLO TECNICO. SI PRECISA CHE IL PRESIDENTE POTREBBE ACCETTARE IN TUTTO O IN PARTE QUANTO RICHIESTO.

Le misure delle ordinanze precedenti, sulla base delle relazioni pervenute dal Direttore Generale dell’ASL Romagna, non hanno ottenuto un’efficacia apprezzabile tanto da minacciare la disponibilità di posti letti nei nosocomi di riferimento provinciale. Il dr. Tonini, infatti, ha rappresentato la criticità del persistere della mancata adozione di misure di contenimento del covid-19 ulteriori rispetto a quelle contenute nella normativa adottata dal Governo e Regione Emilia-Romagna.

Per questo motivo è stata richiesta una apposita Ordinanza della regione Emilia Romagna dai seguenti contenuti:

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

>La chiusura delle attività produttive deve essere accompagnata da un sistema di esenzione dal regime di chiusura delle attività produttive limitato e circoscritto, allorché si accerti la sussistenza di esigenze di svolgimento di attività di produzione e/o spedizione di prodotti giacenti in magazzino. Ricorrendo tale fattispecie, sarà possibile operare solo ed esclusivamente attraverso l’attuazione di rigidi e certificati protocolli organizzativi e operativi che scongiurino le possibilità di contagio (anche a seguito di accordi concertati dai Comuni con associazioni di categoria e OOSS e Prefettura) prevedendo:

– aumento della distanza tra le persone ben oltre quella suggerita di 1,0 m

– scaglionamenti degli orari di ingresso per impedire afflussi di personale in contemporanea, con impiego personale ridotto e limitato

– chiusura di spogliatoi e luoghi di aggregazione all’interno e all’esterno

– continua sanificazione degli ambienti di lavoro

– fornitura di ogni dispositivo di protezione specifica dal contagio (mascherine, guanti e kit necessari)necessario

– divieto di riunioni sia all’esterno e all’interno dell’azienda con presenza fisica

– divieto impiego dei lavoratori provenienti dalla provincia di Pesaro e Urbino, dalla Repubblica di San Marino

– obbligo di impiego di personale contingentato residente nel distretto sanitario della Provincia di Rimini dove ha sede l’azienda (ad esempio la provincia di Rimini ha due distretti sanitari, distretto sanitario di Rimini Sud – e Distretto sanitario Rimini Nord: in questo senso si specifica che l’azienda la cui sede è ricompresa nell’area del distretto rimini sud potrà utilizzare personale proveniente e/o residente nei comuni del medesimo distretto. Analogamente lo stesso principio vale per le aziende che hanno sede nei comuni del distretto sanitario rimini nord

– chiusura degli accessi alle persone che non hanno rapporto di lavoro con le aziende

– adozione di modalità di impiego del personale in contingenti numerici fortemente limitati che rispettino il divieto di accesso ai territori provinciali interessati ove hanno sede le attività produttive soprattutto dalle aree provinciali ed extraprovinciali in cui l’indice di contagio sia significativamente allarmante.

ATTIVITA’ COMMERCIALI

Sospensione di tutte le attività produttive e commerciali, esclusi i negozi di generi alimentari , le farmacie e parafarmacie, i fornai, i rivenditori di mangimi per animali, i distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, il commercio al dettaglio di materiale per ottica, la produzione agricola e l’allevamento, i servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, i servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, le attività di trasporto connesse al rifornimento di beni essenziali.

Per quanto riguarda l’accesso ai luoghi di esercizio commerciale ammesso, al fine di limitare al massimo il numero delle persone, questo va eseguito da una persona per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori o anziani.

GARANZIA del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario.

MERCATI

La sospensione di mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari situati in quei comuni o frazioni di comuni nei quali rappresentano l’unica possibilità di accesso ai generi alimentari in modo che in ogni comune siano assicurati gli approvvigionamenti da parte della popolazione, senza che questa debba provvedervi recandosi in comuni vicini.

MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Chiusura di TUTTE le medie e le grandi strutture di vendita nonché TUTTI gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali ad esclusione di quelli per la vendita alimentare, come unica misura idonea a trattenere sul territorio la popolazione scongiurando fenomeni di trasferimento in altri territori comunali contigui per la ricerca della merceologia alimentare.

In definitiva la richiesta è che si affermi con provvedimento regionale il principio per il quale la spesa alimentare venga effettuata fatta all’interno del territorio comunale di appartenenza.

CANTIERI

– SOSPENSIONE di tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli urgenti connessi ai lavori di messa in sicurezza del territorio e a quelli relativi ad opere pubbliche.

MOBILITA’

LA NECESSITÀ DI RAGGIUNGERE I POSTI DI LAVORO ALL’INTERNO DEL TEERITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI COSTITUISCE UN ELEMENTO DI GRAVE POTENZIALITÀ DI CONTAGIO, LA CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CHE HANNO SEDE NELLA PROVINCIA DI RIMINI, DUNQUE, CONSENTE DI NEUTRALIZZARE IL RISCHIO, ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DI UN MECCANISMO CHE LEGITTIMA GLI ABITANTI DEL TERRITORIO A NON PRESENTARSI NELLE SEDI DI LAVORO

Gli spostamenti delle persone e mobilità all’interno del territorio provinciale rispetto al passaggio tra comuni e gli spostamenti di persone provenienti dalle aree contigue della Regione Marche devono essere posti sotto controllo.

Si individuano due livelli di delimitazione caratterizzati da posizionamenti di “sistemi di filtraggio” e da attività di controllo:

– Sulla mobilità sulle strade di collegamento tra Regione Marche e Provincia di Rimini regolata secondo i modelli di controllo del sistema viario (si individuano 5 varchi da presidiare)

– Attività di controllo da svolgere sulla mobilità forzosamente incanalata in grandi direttrici dalla zona sud del territorio provinciale di Rimini verso le zone nord e ovest della provincia con realizzazione di una linea ideale che dal mare arriva ai territori della RSM e della Val Marecchia (si individuano 11 varchi).