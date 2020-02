Rimini. Viabilità, illuminazione e sottoservizi tra le vie Tristano-Isotta e San Leo: in corso l’assegnazione degli interventi, ad aprile il via ai lavori

Le opere infatti erano previste da un Piano Particolareggiato di iniziativa privata che la ditta non ha portato a termine; una situazione che ha spinto l’Amministrazione ad escutere la polizza fideiussoria per un importo di 355mila euro e ad acquisire le aree, avvalendosi degli accordi sottoscritti nell’apposita convenzione.

Sono 14 gli operatori ammessi alla gara per la realizzazione delle opere; entro un paio di settimane è prevista l’aggiudicazione definiva, per poter arrivare a partire con i cantieri per la metà di aprile. Nello specifico le opere in programma prevedono il potenziamento della viabilità e dell’accessibilità dell’area attraverso l’ampliamento e l’adeguamento delle sedi stradali, la realizzazione di una pista ciclopedonale e dei marciapiedi lungo le vie Tristano-Isotta e San Leo. E’ prevista inoltre la costruzione di un parcheggio pubblico, con vasca di laminazione sottostante. Saranno completati i sottoservizi e sarà realizzato un nuovo impianto di pubblica illuminazione a sostituzione di quello esistente. Anche le aree verdi presenti saranno valorizzate attraverso la piantumazione di alberature e cespugli e attrezzando gli spazi pubblici con giochi per i bambini. L’intero costo della realizzazione degli interventi sarà coperto dalla fideiussione.