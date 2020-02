Rimini. Video, Tablet e Smartphone: crescere i nostri figli nell’era digitale

Il Settore Educazione del Comune di Rimini, in collaborazione con il Centro per le famiglie, organizza una serie di incontri su tutto il territorio comunale sul tema delle nuove tecnologie ed il loro utilizzo in tenera età. L’obiettivo è quello di riflettere ed approfondire, insieme ai genitori, gli aspetti di rischio e le potenzialità connessi all’utilizzo dei video, tablet, smartphone. Gli appuntamenti saranno anche l’occasione per presentare il documento “Orientamenti in tema di nuove tecnologie per l’infanzia” elaborato dal Gruppo di Coordinamento Pedagogico Territoriale di Rimini.

Giovedì 5 Marzo dalle 16.30 alle 18.30

Dott.ssa Paola Camporesi – Psicoterapeuta Centro per le Famiglie

Dott.ssa Orietta Fossi – Coordinatrice Pedagogica Comune di Rimini

presso Scuola Infanzia Comunale “Le Margherite” Via Losanna, 16 Miramare di Rimini

Martedì 17 marzo dalle 16.30 alle 18.30

Dott.ssa Paola Camporesi – Psicoterapeuta Centro per le Famiglie

Dott.ssa Monica Campana – Coordinatrice Pedagogica Comune di Rimini

presso il Nido d’Infanzia Comunale “Isola Blu” – Via Petropoli, 33 Viserbella di Rimini

Giovedì 2 Aprile dalle 16.30 alle 18.30

Dott.ssa Paola Camporesi – Psicoterapeuta Centro per le Famiglie

Dott.ssa Ilaria Colinelli – Coordinatrice Pedagogica Comune di Rimini

presso la Scuola Infanzia Comunale “Il Quadrifoglio” – Via Mirandola Spadarolo di Rimini

Martedì 21 Aprile dalle 16.30 alle 18.30

Dott.ssa Paola Camporesi – Psicoterapeuta centro per le Famiglie

Dott.ssa Marica Fabbroni – Coordinatrice Pedagogica Comune di Rimini

presso il Nido d’Infanzia Comunale “Cappellini” – Via Cappellini, 11 Rimini

La partecipazione è gratuita.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per ulteriori informazioni contattare

Centro per le famiglie del Comune di Rimini

Tel.0541-793860

centrofamiglie@comune.rimini.it

Centro per le famiglie Valmarecchia

Tel. 0541-624246

informafamiglie@vallemarecchia.it