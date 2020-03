Il fatto che fosse mosso dalle migliori intenzioni non gli ha evitato una denuncia. Un nonno è finito nei guai per essere andato a prendere i nipoti a Rimini per portarli fuori dalla zona “arancione” a Cesena. Per chi viola le limitazioni agli spostamenti la sanzione è prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale, ovvero “inosservanza di un provvedimento di un’autorità”, con una pena che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro.