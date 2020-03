Per il perdurare dell’emergenza sanitaria e nel rispetto del decreto emanato l’8 marzo 2020 per il contenimento del Virus, il WWF Rimini con senso di responsabilità comunica la sospensione delle attività che possono creare assembramento fino in data da definire.

Tenendoci sempre aggiornati sull’evolversi della situazione auguriamo a tutti di ritornare quanto prima a trascorrere giornate serene in contatto con la Natura.

WWF Rimini