San Marino. I frontalieri possono andare al lavoro? Lo spiega il Presidente Provincia Rimini Santi

UNA SINTESI ESTREMA CHE SE APPLITATA DA PARECCHIE RISPOSTE:

1. Dentro il comune mi muovo libero stando a un metro e lavandomi le mani.

2. Fuori dal comune, ovunque io vada dentro e fuori provincia, lo faccio solo per lavoro e per cura mia e dei miei famigliari.

3. Da fuori vengo nel comune solo per motivo di lavoro e di cura mia e dei miei famigliari.

4. Su San Marino e come muoversi fuori dal comune cioè per lavoro e per cura mia e dei famigliari.

5. Se sono fuori per qualsiasi motivo e devo rientrare a casa lo posso fare.