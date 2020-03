San Marino. Impianti sportivi chiusi fino al 6 aprile

Recependo le disposizioni contenute nel decreto legge n. 44, in vigore dalle ore 12:00 del 9 marzo 2020, il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese dispone la chiusura di tutti gli impianti sportivi, sia per l’attività agonistica sia per il tempo libero, fino alle ore 24 del 6 aprile.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato. Resta consentito lo svolgimento delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, previa autorizzazione da parte dei genitori nel caso si tratti di minorenni, di interesse nazionale o che partecipano ai Giochi Olimpici, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.