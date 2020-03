Sport, restare in forma anche a casa ai tempi del Coronavirus col format #EppurMiMuovo in onda tutti i giorni su Lepida Tv

Da mercoledì 1 aprile 10 ‘pillole’ dei tecnici ed educatori dell’Uisp che propongono esercizi motori di 15 minuti

Fare attività fisica e restare in forma ai tempi del Covid 19.Nasce così su iniziativa della Uisp Emilia-Romagna il format #EppurMiMuovo, in collaborazione con Lepida Tv e il patrocinio della Regione. Si tratta di una striscia di 10 ‘pillole’ quotidiane della durata di 15 minuti che partiranno il prossimo mercoledì 1 aprile.

Le trasmissioni andranno in onda tutti i giorni, dalle 10,45 alle 11 del mattino e in replica al pomeriggio dalle 14,15 alle 14,30, in diretta video sul canale 118 del digitale terrestre, sul canale 5118 di Sky o via web sul sito Lepida.tv e su YouTube di LepidaTV. I video saranno disponibili anche on demand sul sito di Lepida Tv e sui social di Uisp Emilia-Romagna, per poter così ripetere gli esercizi in qualunque altro momento della giornata.

Grazie a tecnici ed educatori Uisp saranno proposti esercizi motori da svolgersi in casa, anche con l’ausilio di strumenti facilmente reperibili nelle abitazioni. Ma verranno anche proposti racconti di giochi antichi, come costruirli e come reinventarli, oltre a intrattenimenti per bambini. Il tutto per incentivare l’utilizzo del tempo libero domestico nel rispetto della tutela della salute psicofisica, favorire il rispetto delle norme di distanziamento sociale e la salvaguardia della salute pubblica.

“Sin dalla sua nascita nel 2005 Lepida Tv si è caratterizzata– afferma Gianluca Mazzini, direttore generale di Lepida– come uno strumento della convergenza al digitale di digitale terrestre, web e streaming al servizio degli enti pubblici e del territorio. È per noi un dovere e insieme un onore mettere a disposizione Lepida Tv, grazie alla collaborazione con la Uisp Emilia-Romagna, a supporto della salute psico-fisica delle persone”.

“La Uisp è fatta di attività e valori che cerchiamo di trasmettere attraverso le nostre iniziative. Ora che queste sono giustamente sospese– aggiunge Carlo Balestri, vicepresidente Uisp Emilia-Romagna– la nostra vocazione sociale ci spinge a promuovere con tutti i mezzi il benessere psico-fisico delle persone. Da qui l’idea di metterci al servizio della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Lepida Tv, canale ufficiale dell’istituzione, proponendo un format che possa entrare nelle case di tutte le persone della nostra regione, per rendere più tollerabile la situazione e regalare anche un po’ di leggerezza e benessere in questo momento di privazione che ci accomuna tutti”.