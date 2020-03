Vasco Rossi: “Come gli Usa nascondono il coronavirus, chissà quanti malati”. E spunta la mascherina-vagina

Gli Stati Uniti preferiscono tenere il coronavirus sotto il tappeto, come gran parte d’Europa. I casi accertati in America sono poco più di 100 e Vasco Rossi spiega perché: “I tamponi costano 3200 dollari (sì avete capito bene) e naturalmente pochissimi possono o potranno permettersi di farlo”. Il rocker di Zocca difende a spada tratta l’Italia su Instagram, spiegando perché negli Usa l’emergenza non è grave come nel Bel Paese: “Chissà quanti si sono già ammalati e lo saranno senza che la Cnn o Trump si debbano preoccupare. Meditate gente… meditate!”. Tra l’altro Vasco decide di sdrammatizzare la vicenda coronavirus corredando il suo post su Instagram con una foto che lo ritrae con una mascherina nera che presenta il disegno di due mani unite a mò di vagina.