Virus, quando arriverà il picco? Garattini: “Pensiamo a 30-40mila casi”

A sostenerlo è Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, che ritiene “ realistico pensare a 30-40mila casi “, anche se si tratta solamente di stime.

Ma, aggiunge, parlando a Radio Capital, in merito all’emergenza coronavirus: “ Tutto dipenderà da noi, dalla nostra capacità di evitare il contagio “. Niente di certo, quindi, perché prevedere il picco e il conseguente calo dei casi positivi è molto difficile: “Il problema, secondo alcune statistiche, arriverà verso la fine della settimana, da cui dovrebbe cominciare la diminuzione “. Il solo modo che abbiamo per cercare di fermare la diffusione del Covid-19, che in Italia ha già fatto 1.809 morti, è attenerci “ alle disposizioni “, dettate dal governo: “ Se tutti avessero stili di vita adeguati e ci fosse un’adeguata prevenzione – continua Garattini – forse saremmo più resistenti. La diffusione di virus e batteri continuerà a esserci, dobbiamo ripensare il mondo della salute “.

Proprio per prevenire la diffusione il virus, sarebbe anche utile, secondo l’esperto, “ fare tamponi più mirati, in particolare agli operatori sanitari “, ch sono le persone che rischiano maggiormente il contagio, perché potenzialmente a contatto con i malati di Sars-CoV-2 o sospetti tali. Per quanto riguarda i passi nella ricerca di una cura, che possa aiutare i medici a combattere il coronavirus, Garattini ha spiegato che “ si sta studiando anche un farmaco che fu usato per ebola “. In Cina, lo studio è in “fase avanzata” e questo non è l’unica arma che i ricercatori hanno contro il virus. C’è, infatti, “ l’anticorpo che stanno studiando in Olanda “. Per tutto, però, “ c’è bisogno di tempo, anche per la sperimentazione “.