ZTE registra il primo record nel mercato globale dei CPE

17 febbraio 2020, Shenzhen, Cina – ZTE Corporation (0763.HK/00000063,SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l’Internet mobile, secondo l’ultimo rapporto “Home Networks Intelligence Market Monitor” della società di ricerca IHS Markit, con una quota di mercato del 14% nel terzo trimestre del 2019, si è classificata al primo posto nel settore delle CPE.

In qualità di fornitore leader mondiale di CPE, ZTE si impegna ad offrire una gamma completa di prodotti con velocità che vanno da da 100M a 10G, xPON, xDSL e uplink xGE, oltre a connessioni Wi-Fi, POTS e IoT. Oltre ai molteplici prodotti CPE all’avanguardia, ZTE fornisce anche un ONT, primo nel suo settore ad essere certificato EasyMesh.

La soluzione di rete ZTE Wi-Fi smart mesh, NetSphere, leader del settore, è in grado di coprire una casa con Gigabit di Wi-Fi senza angoli ciechi. Questa soluzione consente un roaming impercettibile a livello di 10 ms e migliora significativamente la qualità della trasmissione video Wi-Fi, offrendo così agli utenti un’esperienza superiore. Per la fine del terzo trimestre 2019, ZTE ha spedito più di 80 milioni di ONT equipaggiati con i suoi chip interni.

Sia per la sua continua innovazione e che per le sue core competence nei prodotti di CPE, ZTE è riconosciuta nel mercato cinese come un’azienda sempre all’avanguardia e si è aggiudicata la quota maggiore di China Mobile sia nella prima che nella seconda tranche delle gare smart gateway per il 2019. Contemporaneamente, ZTE rafforza ulteriormente la sua posizione nei principali mercati dell’Asia-Pacifico, del Nord Africa, dell’Europa e del Sud America.

“Con l’avvento dell’era 5G ed il perfezionamento della supply chain per le applicazioni gigabit, tra cui 8K e VR, ZTE si concentrerà sullo sviluppo di prodotti di CPE che incorporano nuove tecnologie di accesso gigabit, come 10G PON, Wi-Fi 6 e 5G FWA”, ha dichiarato Fang Hui, Vice Presidente di ZTE. “Il nostro obiettivo è quello di aiutare gli operatori a costruire reti gigabit end-to-end che consentano loro di rafforzare le capacità fondamentali e mantenere la leadership del settore. Con tecnologie come il mesh Wi-Fi e i big video, gli operatori possono esplorare il modo migliore per gestire i servizi gigabit domestici. Possono anche utilizzare i nostri prodotti e le nostre soluzioni per trasformare le loro operazioni di rete da un accesso gigabit a un’esperienza gigabit, aiutandoli così ad espandere il loro valore di rete, migliorando le capacità di servizio e incrementando le entrate.

